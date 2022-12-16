Дональд Трамп оставил цифровой след

«Америке нужен супергерой»,— так бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проанонсировал выпуск собственных NFT. Они уже появились в продаже. На них Трамп действительно предстает в образе Супермена, а также астронавта, гонщика, ковбоя, боксера и еще в 40 амплуа (по одному персонажу на каждое изображение в коллекции). Приобрести NFT-карточку можно за $99. Тот, кто купит сразу весь выпуск, получит возможность поужинать в имении экс-президента в Мар-а-Лаго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

«Эти карточки демонстрируют потрясающее искусство моей жизни и карьеры!»,— заявил политик. Он также выразил надежду, что аудитория оценит NFT от «любимого президента, лучше Линкольна, лучше Вашингтона». Все это вполне в духе эпатажного политика, говорит креативный директор брендингового агентства Kaufman, экс-сотрудник команды Дональда Трампа Станислав Кауфман:

«Чем Трамп отличается от других политиков в лучшую сторону, так это умением себя продвигать. Несмотря на то, что у него есть целая команда, главным лицом является он сам, и он знает, что делать. Испортить его репутацию крайне сложно, поскольку человек он неоднозначный и был таким до того, как стал президентом.

Негатив в его сторону он выкручивает в свою пользу, очень умелый пиарщик. Я не сомневаюсь в успехе. В США всегда была определенная культура, и все идет оттуда. Они являются родоначальниками всех трендов в пиаре, в мерчандайзинге. Никогда не знаешь, что в голове у таких людей, как Маск и Трамп, и как они это вывернут».

В ноябре Трамп сообщил, что вновь вступит в борьбу за президентское кресло. В СМИ и соцсетях предполагали, что некое большое объявление, которое он пообещал сделать на этой неделе, будет связано с предвыборной кампанией. Выпуск NFT юмористического характера вместо важного заявления бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон расценил как провал. По его мнению, всех причастных к этому необходимо немедленно уволить.

На самом же деле их, наоборот, следует наградить, считает основатель коммуникационного агентства PR Inc Ольга Дашевская: «Почему тема так взлетела, что даже в России она взорвала рунет, это все обсуждают? Это значит, что пиарщики достигли своей цели: они создали новость, которая вирусным путем распространяется сама. Это главное, за что нужно их премировать. Кроме того, удачно был выбран момент — перед Рождеством.

При этом NFT в тренде, продумана цена. Если бы эти карточки были слишком дорогими, то успех был бы не такой широкий. Зная психологию американцев, на Новый год они дарят что-то символическое в пределах $100, и этот токен стоит именно столько, это может быть еще таким приколом на Рождество.

В перестройку у нас тоже было очень много мерча — весь Арбат стоял в матрешках с изображениями наших лидеров».

Тем временем стоимость некоторых известных NFT-картинок в этом году сильно колебалась. Например, в начале этого года популярный певец Джастин Бибер купил изображение с мультяшной обезьяной из коллекции Bored Ape за $1,29 млн. К концу ноября цена NFT-карточки на рынке упала примерно до $70 тыс.

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Сабина Адлейба