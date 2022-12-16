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Власти Кубани выделят около 45 млн рублей на развитие 13 промпредприятиям региона

Тринадцать производителей промышленной продукции на Кубани получат из краевого бюджета около 45 млн руб. в счет возмещения части затрат на развитие и модернизацию производств, а также пополнение оборотных средств. Об этом сообщает администрация региона.

Средства в рамках госпрограммы развития краевой промышленности до конца года получат предприятиям Краснодара, Абинского, Кореновского, Усть-Лабинского и Успенского районов.

По данным краевых властей, с начала года финансовая поддержка была предоставлена более чем 80 производителям промышленной продукции и двум управляющим компаниям промпарков. Ее общий объем превысил 650 млн руб.. В этом году комплекс мер господдержки промпредприятий увеличен вдвое, ее различными инструментами воспользовались более 400 промышленных предприятий региона, отмечает пресс-служба администрации.

Отмечается, что благодаря господдержке в крае сейчас ведется строительство более 20 промышленных предприятий. В этом году на Кубани открыт пятый по счету индустриальный парк. Помимо пяти традиционных направлений, введены специальные меры для производителей импортозамещающей продукции, предприятий, ведущих технологическое переоснащение, резидентов и управляющих компаний промпарков.

Михаил Волкодав

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