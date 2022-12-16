Траты туристов в Петербурге выросли более чем вполовину за год

Приток денег в экономику Санкт-Петербурга от туристической отрасли по итогам году составит 366,1 млрд рублей, это на 56,5% больше, чем за 2021 год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитический отчет «Турбарометр Санкт-Петербурга 2022», представленном на пленарном заседании «Приоритеты туризма в Санкт-Петербурге, цели, результаты, достижения».

Большую часть этой суммы — 336,6 млрд рублей — принесли городу российские туристы. Увеличение притока средств во многом обусловлено увеличением среднего чека на одного человека за поездку в Петербург, в текущем году он вырос на 24% и составил 39,8 тыс. рублей. Туристы из дальнего зарубежья в среднем оставляли в городе 113 тыс. рублей, из ближнего — 64 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург по итогам года составит 8,08 млн человек, это на 32,8% выше показателя годом ранее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что интерес к поездкам в Санкт-Петербург у туристов в 2022 году растет, но отстает от докризисных показателей. Причиной стали резкое уменьшение иностранных туристов и отъезд из страны платежеспособных клиентов.

Подробнее — в материале «Отели получили новогоднюю бронь».

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