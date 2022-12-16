Без богатырского размаха

Арбитражный суд Пермского края отказал кредитору бывшей сети «Добрыня» в признании недействительными трех сделок по отчуждению недвижимости холдинга. Речь идет о расположенных в Перми, Краснокамске и Березниках активах, принадлежавших ООО «Ветеран-2», которое было связано с «Добрыней». Суд согласился с версией нынешних владельцев, что активы в Краснокамске и Перми не были отчуждены безвозмездно. Наоборот, истец — ООО «СБК Уран» получило от них прибыль. В качестве самостоятельного основания для отказа арбитраж применил пропуск срока исковой давности. Сейчас общество пытается оспорить еще две сделки. По мнению эксперта, если они структурированы по аналогичной схеме, то исход спора по ним будет таким же.



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ООО «СБК Уран» не удалось оспорить в суде три сделки компании-банкрота «Ветеран-2» из бывшего холдинга «Добрыня», в ходе которых спорное имущество было передано компаниям, близким к ответчику. Речь идет об участке в Краснокамске (ул. Геофизиков, 6) площадью 3,8 тыс. кв. м и трехэтажном ТЦ на нем, помещении площадью 3,1 тыс. кв. м в административном здании по ул. Васильева, 8, в Перми и помещении в березниковском ТЦ «Мелодия» площадью 1,1 тыс. кв. м. Структура Сбербанка пытается оспорить еще две сделки, связанные с имуществом ООО «Ветеран-2». По мнению истца, все они были противоправными, поскольку активы должника безвозмездно выбыли из его владения.

Компания «Ветеран-2» входила в холдинг «Добрыня», управлявший одноименной региональной продуктовой сетью. Одним из совладельцев группы являлся пермский оппозиционный политик Константин Окунев. Головную компанию холдинга — ЗАО «Добрыня» — признали банкротом в 2015 году, «Ветеран-2» — в 2018-м. Отчуждение спорного имущества, по версии истца, произошло в 2016 году. Тогда ООО «Ветеран-2» по соглашениям об отступном или по договорам купли-продажи передало спорные объекты компаниям «Вариант», «Вариант А», «Вариант+» или «Альянс+». Во всех сделках участвовала кипрская компания «Силктейст Консалтинг Лимитед» (СКЛ). В итоге краснокамский ТЦ был перепродан пермскому ООО «Приоритет», а собственником помещения в Березниках стало ООО «Авангард». В мае суд по ходатайству «СБК Уран» наложил арест на спорную недвижимость.

Кипрский офшор и новые собственники стали соответчиками по заявлениям «СБК Уран», но суд в итоге с доводами истца о безвозмездности сделок по отчуждению имущества в Краснокамске и Перми не согласился. Как следует из материалов дел, у ООО «Ветеран-2» был долг по кредиту в «Сбербанке» в размере 133 млн руб. Право требования по нему сначала выкупила СКЛ, а затем через цепочку сделок спорные объекты оказались у конечных собственников. Суд счел, что операции по продаже права требования кипрской компании стали прибыльными для «СБК Уран», поскольку общество получило прибыль в размере 826 тыс. руб. К тому же, с учетом того что задолженность «Ветерана-2» выкупила близкая к должнику компания, кредитная нагрузка на всю группу снизилась, поскольку сделка фактически стала погашением долгов перед сторонними лицами. Судебный акт, касающийся спорного имущества в Березниках, пока не опубликован.

Суд отметил также, что в процедуре банкротства «Ветерана-2» «СБК Уран» защищает интересы Георгия Харченко, выкупившего у кредитора права требования с должника. «Такое поведение ООО “СБК Уран” нельзя признать добросовестным»,— отмечается в решении суда. В качестве отдельного основания был применен пропуск срока исковой давности.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков предполагает, что требования «СБК Уран» об оспаривании сделок должника могут быть связаны с установлением определенных фактов, на что косвенно указывает сокрытие информации, нераскрытие внутренней структуры отношений компаний-участников сделок и прочее. Заявления могли также подаваться для получения отказа, поскольку проверка соответствующих обстоятельств может устанавливать преюдициальные факты, которые могут повлиять на исход всего дела о банкротстве. «Не стоит забывать и о том, что иногда изменение линии поведения юридического лица может быть связано, например, со сменой менеджмента, существенного изменения иных факторов»,— рассуждает Олег Пермяков. Если сделки, по которым суд еще не принял решение, были структурированы по аналогичной схеме, что и те, которые истцу оспорить не удалось, то исход спора по ним будет таким же, считает юрист.

Евгения Ахмедова, Дмитрий Астахов