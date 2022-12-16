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Естественная убыль населения в Нижегородской области снизилась на треть

В январе-октябре естественная убыль населения Нижегородской области составила 20,1 тыс. человек. Показатель на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 года, когда убыль составила 29,5 тыс. человек, подсчитали в Нижегородстате.

За десять месяцев в регионе родились 20,2 тыс. нижегородцев (-7,2% к показателям 2021 года), скончались 40,3 тыс. жителей (-21,4%).

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам 2022 года ожидаемая убыль населения области составит 29 тыс. человек. По прогнозу социально-экономического развития региона, к 2025 году население может сократиться на 88,2 тыс. человек.

Елена Ковалева

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