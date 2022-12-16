Первые кубанские экскурсоводы сдали экзамен, дающий по новому закону право работать в сфере

Первые кубанские экскурсоводы и гиды-переводчики сдали квалификационный экзамен, что по новому закону даст им право оказывать услуги в этой сфере. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Аттестационная комиссия была сформирована из 25 представителей органов власти, профессионального туристического сообщества и образовательных организаций. Данные обо всех аттестованных специалистах внесут в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Все они получат аттестат и идентификационную нагрудную карточку, говорится в сообщении. Срок действия аттестата – 5 лет, затем квалификацию нужно будет снова подтверждать.

Отмечается, что регулирование деятельности экскурсоводов в этом году изменили на федеральном уровне. С июля 2023 года к работе в этой сфере будут допускать только экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые сдали квалификационный экзамен. Уточняется, что для допуска к работе в определенном субъекте России необходимо пройти аттестацию именно в этом регионе.

На Кубани аттестацию будут проводить не реже, чем раз в квартал, добавляется в релизе.

Михаил Волкодав

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