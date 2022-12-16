В Перми эвакуировали ТРК «Колизей Cinema» из-за задымления

В ТРК «Колизей Cinema» произошло задымление. Как сообщают пермские СМИ на данные ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении поступило в 17:57. Еще до прибытия пожарных из здания было эвакуировано около 200 человек. Сейчас на месте находится 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Проводятся проверочные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: URA.RU / Анна Ташлыкова Фото: URA.RU / Анна Ташлыкова

Гендиректор управляющего ТРК ООО «Деловой центр “Колизей”» Марина Медведева пояснила «Ъ-Прикамье», что в помещениях лазертаг-клуба «Квазар Arena», который находится на пятом этаже торгово-развлекательного комплекса, загорелся электрический щиток. Возгорание было потушено до приезда пожарных, однако успела сработать пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения распыленной водой. Вода попала на четвертый этаж, где находится кинотеатр «Синема Парк». Серьезного ущерба нет, но работа кинотеатра и всего ТРК пока приостановлена.