Стадион ручных игр в Автозаводском районе открыли после реконструкции

Спортивная школа «Чайка» возобновила работу после реконструкции стадиона ручных игр в Автозаводском районе, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В порядок привели площадки, территорию и уличное освещение. Стоимость работ составила 150 млн руб., средства выделила группа ГАЗ (актив Олега Дерипаски).

Реконструкцию стадиона планировали завершить летом 2021 года, но подрядчик затянул сроки, с ним расторгли договор. Работу доделывал новый исполнитель.

В декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции стадиона. Выяснилось, что работы по укладке асфальта и наружному освещению не соответствуют условиям контракта и требованиям строительных норм и правил. Ущерб оценен в 700 тыс. руб.

Анастасия Еремина