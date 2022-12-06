Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции стадиона ручных игр

В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3. ст. 159 УК РФ) при реконструкции стадиона ручных игр «Чайка» в Автозаводском районе, сообщила прокуратура Нижегородской области.

Средства на реконструкцию стадиона муниципалитету пожертвовала группа ГАЗ Олега Дерипаски по программе по программе благоустройства территорий «Новый социальный вектор». Стоимость проекта оценивалась в 150 млн руб., объект планировалось сдать к августу 2021 года. Позднее сроки сдвинулись на декабрь 2022 года, с прежним подрядчиком расторгли контракт из-за затянувшихся работ.

Прокурорская проверка показала, что работы по укладке асфальта и наружному освещению не соответствуют условиям контракта и требованиям строительных норм и правил. В частности, толщина асфальтового покрытия стадиона оказалась меньше оговоренной договором подряда, покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, проверяющие нашли дефекты опор мачт освещения, использовать их невозможно.

Ущерб от действий подрядчика оценен в 700 тыс. руб.

Владимир Зубарев