В Лабинске осудили бывшего оперативника районного отдела МВД за оборот боеприпасов и наркотиков

В Лабинске бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по Мостовскому району признали виновным в незаконном обороте боеприпасов и наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как было установлено в суде, в октябре 2016 года подозреваемый, занимая указанную должность, вместе со своим коллегой приобрел 45 патронов к охотничьему ружью и наркотики в значительном размере. В январе 2017 года сообщники приобрели еще 30 патронов. В дальнейшем они через посредника сбывали боеприпасы и наркотики с целью задержания приобретателя. Таким образом соучастники планировали повысить раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом боеприпасов и наркотических средств.

В дальнейшем подозреваемые попытались скрыться от следствия. Одного из них задержали в апреле 2021 года. Его коллега, который, по версии следствия, причастен к указанным преступлениям, все еще находится в розыске.

В отношении оперуполномоченного районного отдела полиции возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт боеприпасов с использованием служебного положения). Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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