Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходная часть бюджета Ульяновской области выросла на 1,8 млрд рублей

Доходы бюджета Ульяновской области 2022 года составили 86,6 млрд руб. (в первоначально принятом бюджете-2022 год назад они составляли 72,9 млрд руб.). Об этом депутатам сообщила, представляя депутатам законопроект о внесении изменений в региональный бюджет-2022, и.о. министра финансов Ульяновской области Лариса Жаринова. По словам чиновницы, с последними изменениями уже ранее возросшая доходная часть бюджета увеличивается на 1,9 млрд руб.

При этом, по словам госпожи Жариновой, расходная часть бюджета увеличивается на 2,5 млрд руб. и составит 93,6 млрд руб. (в первоначальном бюджете-2022 расходы составляли 77,9 млрд руб.). Дефицит бюджета составит 7 млрд руб.

Основной объем дополнительных средств – порядка 1,7 млрд рублей – приходится на наполнительные федеральные средства, из них 905,6 млрд руб. – дотации, направляемые на сбалансированность бюджетов.

Более 1,2 млрд руб. будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы, 670 млн руб. – на меры соцподдержки. Как пояснил председатель бюджетного комитета Александр Чепухин, с последними изменениями бюджета будут закрыты все оставшиеся на конец года вопросы по зарплатам бюджетников и соцподдержке.

Депутаты назвали бюджет-2022 «очень тяжелым», отметили опасные тенденции роста дефицита бюджета и госдолга, однако приняли изменения большинством голосов.

Андрей Васильев, Ульяновск

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...