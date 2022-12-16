Доходная часть бюджета Ульяновской области выросла на 1,8 млрд рублей

Доходы бюджета Ульяновской области 2022 года составили 86,6 млрд руб. (в первоначально принятом бюджете-2022 год назад они составляли 72,9 млрд руб.). Об этом депутатам сообщила, представляя депутатам законопроект о внесении изменений в региональный бюджет-2022, и.о. министра финансов Ульяновской области Лариса Жаринова. По словам чиновницы, с последними изменениями уже ранее возросшая доходная часть бюджета увеличивается на 1,9 млрд руб.

При этом, по словам госпожи Жариновой, расходная часть бюджета увеличивается на 2,5 млрд руб. и составит 93,6 млрд руб. (в первоначальном бюджете-2022 расходы составляли 77,9 млрд руб.). Дефицит бюджета составит 7 млрд руб.

Основной объем дополнительных средств – порядка 1,7 млрд рублей – приходится на наполнительные федеральные средства, из них 905,6 млрд руб. – дотации, направляемые на сбалансированность бюджетов.

Более 1,2 млрд руб. будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы, 670 млн руб. – на меры соцподдержки. Как пояснил председатель бюджетного комитета Александр Чепухин, с последними изменениями бюджета будут закрыты все оставшиеся на конец года вопросы по зарплатам бюджетников и соцподдержке.

Депутаты назвали бюджет-2022 «очень тяжелым», отметили опасные тенденции роста дефицита бюджета и госдолга, однако приняли изменения большинством голосов.

Андрей Васильев, Ульяновск