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В 2023 году доходы донского бюджета превысят 200 млрд рублей

Собственные доходы Ростовской области в 2023 году впервые превысят 200 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства области.

В рамках областного закона о бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, утверждены доходы и расходы региональной казны. По словам министра финансов Лилии Федотовой, регион впервые получит такой доход.

Финансовые поступления позволят увеличить расходы на социальное направление и потребности муниципалитетов. Две треть бюджета — 195 млрд руб. будут направлены на социальную сферу. Также исходя из инфляции будет повышаться МРОТ, по предварительной информации — на 5,5%. На увеличение заработной платы бюджетников в 2023 году дополнительно направят 9,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что расходы казны Ростовской области за девять месяцев текущего года выросли на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Назарова

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