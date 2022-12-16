Фестиваль «Небесная ярмарка» в следующем году будет проходить на другой площадке

Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в 2023 году пройдет не в самом Кунгуре, как обычно, а в селе Плеханово в Кунгурском районе. Это следует из нового постановления правительства Пермского края об ограничении продажи алкоголя при проведении массовых мероприятий, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изданию Ura.ru в пресс-службе краевого минспорта пояснили, что фестиваль решено перенести на другую площадку из-за того, что стадион «Труд» в Кунгуре, где проходило открытие и закрытие «Небесной ярмарки», находится на реконструкции. Вопрос организации доставки гостей фестиваля в Плеханово будет решаться позже.

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Кунгуре ежегодно с 2002 года. В 2020 году он был отменен в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе. В 2021 году фестиваль было решено провести, но без культурно-развлекательной программы и с ограниченным числом участников и гостей, в 2022 году мероприятие проходило в традиционном формате.