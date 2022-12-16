Заместителя главы администрации Дзержинского района отправили под домашний арест

Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Защита чиновника предлагала избрать своему подзащитному денежный залог. Мера пресечения будет действовать до 7 февраля. После решения суда господина Ракинцева освободили из изолятора временного содержания, где он содержался со вчерашнего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями. По данным «Ъ-Прикамье», господин Ракинцев якобы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы.