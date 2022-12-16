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Журналисты в рамках пресс-тура оценили работу атомщиков по развитию инфраструктуры Нововоронежа

Журналисты десяти ведущих интернет-порталов, печатных и телевизионных СМИ Воронежской области в рамках пресс-тура посетили спортивные объекты г. Нововоронежа, построенные на средства от реализации Соглашения по взаимодействию правительства Воронежской области и Госкорпорации «Росатом».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В этом году уникальному Соглашению исполняется 10 лет. На пресс-конференции директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров рассказал, что Нововоронеж стал первым атомным городом, где началась работа по его реализации. За это время на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной среды направили 2,7 млрд рублей.

«Мы построили современные спортивные высокотехнологичные объекты, занимаемся благоустройством городских территорий, ремонтом дорог. В этом году был завершен капитальный ремонт школы №4, где учатся более тысячи детей. В следующем - продолжим преобразование учебных учреждений, намечен ремонт школы №1, детских садов №14 и №15», - поделился директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Встреча руководства АЭС с журналистами прошла в новом спортивно-оздоровительном комплексе «Атом Арена». Сегодня там работает 45 спортивных секций. Пропускная способность объекта — в среднем 800 человек в день. Особенно представителей СМИ впечатлил блок из трех бассейнов – детского, для оздоровительного плавания, а также спортивного бассейна для проведения тренировок и профессиональных соревнований.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Наша цель - приобщить к занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей. Для оздоровления населения созданы все условия. Бассейн доступен для различных категорий граждан, в том числе и для маломобильных групп населения», - отметил генеральный директор МАУ «Спортцентр» Сергей Акатов.

Участники пресс-тура посетили и ледовую арену «Остальная», названную в честь существовавшего здесь хутора. Строительство объекта шло в рекордно короткие сроки. Открытие арены состоялось в 2018 году. Появление ледовой арены вдохнуло новую жизнь в город. Журналисты с большим удовольствием и интересом смело опробовали лед, встав на коньки.

«На базе ледовой арены организованы секции по фигурному катанию и хоккею, в которых занимаются более 200 детей. При поддержке правительства Воронежской области в рамках стратегической программы Концерна «Росэнергоатом» «Атомная шайба» по развитию хоккея в городах-спутниках АЭС создана первая в истории региона женская юниорская команда «Атомная молния», а также молодежная мужская команда «Протон», которая выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге. Мы ждем от них отличных результатов!», - сказал генеральный директор МАУ «Ледовая арена «Остальная» Александр Толубаев.

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