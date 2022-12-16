Школы Удмуртии могут оснастить системой распознавания личности

Вопрос повышения уровня безопасности в школах республики и оснащения их системой распознавания личности обсудили глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка Петр Колтыпин. Обсуждения прошли в рамках рабочей встречи 16 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Кроме того, стороны также приняли решение продолжать внедрение новейших цифровых сервисов и систем для мониторинга пациентов, а также запустить образовательные программы для медицинского персонала Удмуртии. В рамках встречи также обсуждалась возможность реконструкции ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске в рамках концессионного соглашения, строительство пассажирского терминала в аэропорту и реконструкция набережной Ижевского пруда.

Как отметил Александр Бречалов, Сбербанк — надежный партнер Удмуртии не только с точки зрения крупнейшего работодателя и налогоплательщика, но и в рамках реализации социальных и инфраструктурных проектов. «Вместе мы меняем республику, создаем современные общественные пространства»,— рассказал глава региона.

Председатель Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин подчеркнул, что совместная работа с властями региона всегда дает хороший толчок для развития как субъектов федерации, так и страны в целом.