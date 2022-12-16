На Украине погиб мобилизованный воронежец Владимир Филимонов

В ходе военной специальной операции на Украине погиб уроженец села Нижний Карачан Грибановского района Воронежской области Владимир Филимонов. Об этом сообщили в администрации района. Он был мобилизован.

Срочную службу Владимир Филимонов проходил в танковых войсках. Тогда он получил звание младшего сержанта, стал командиром танка. «В ходе специальной военной операции проявил мужество и героизм»,— говорится в сообщении обладминистрации.

Какие потери несут регионы Черноземья с начала военной операции на Украине — в специальном проекте.

Олег Мухин