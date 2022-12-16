Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на конвоиров в Карабаше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в здании Карабашского городского суда.

Доклад об обстоятельствах покушения на жизнь сотрудников полиции должен представить руководитель управления СК России по Челябинской области Петр Решетников, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», днем 15 декабря после оглашения приговора по делу об убийстве, осужденный напал на двух конвоиров, ранив их «металлическим предметом». Он выбежал из помещения, но был задержан с помощью табельного оружия одного из полицейских. Против местного жителя возбудили два уголовных дела – по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи).