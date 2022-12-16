«Роснефть» запустила сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей на собственных заправочных комплексах в Московской области. Установлены 27 станций, позволяющих зарядить батарею электромобиля на 80% всего за 20 мин. Оборудование поддерживает различные стандарты зарядок и полностью соответствует международным требованиям. Проект по развитию зарядной инфраструктуры в Московской области реализован совместно с компанией «Россети». В «Роснефти» подчеркивают, что расширение линейки клиентских сервисов — одно из ключевых направлений розничного бизнеса компании.

РЖД поменял формат бумажных билетов. Вместо привычного бежевого бланка с информацией о поезде и пассажире в кассах на вокзалах выдают билет на чековой ленте. В пресс-службе «Российских железных дорог» отметили, что большинство пассажиров предпочитают покупать проездные документы онлайн, передает «РИА Новости». Показывать чек при посадке в поезд не нужно. Проводнику достаточно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Бесконтактная оплата через Mir Pay появляется в российских интернет-магазинах. Опция будет доступна для владельцев телефонов на Android. Чтобы заплатить за товар или услугу, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платежной форме не нужно, сообщил «РИА Новости» провайдер интернет-платежей для торговых предприятий «ЮKassa».