Соцвыплаты москвичам проиндексируют на 10% с 2023 года

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличится до 23 313 руб. в месяц. Соцвыплаты для льготных категорий граждан проиндексируют на 10%. С 2023 года московские школьники, потерявшие одного или двух родителей в период обучения, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 14 347 руб. Прежде эту выплату получали только студенты московских колледжей и вузов.

«С 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 г.). Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%)»,— сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

18 апреля правительство Москвы утвердило выплату пособия на детей в малообеспеченных семьях. С 1 января 2023 года выплата составит 18 770 руб. в месяц. Она может составлять до 100% прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты детям из семей мобилизованных граждан не зависят от уровня доходов семьи. Согласно указу Сергея Собянина от 22 сентября, мобилизованные москвичи получают ежемесячные допвыплаты в размере 50 тыс. руб.

Лусине Баласян