В Петербурге на 16 декабря выявили 1 098 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 8 451 случай коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1 098 заболевших, госпитализировали 229 человек.

Об этом в пятницу, 16 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 714 пациентов, умерли 12 петербуржцев.

С начала пандемии в городе выявили 1 812 977 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 1 768 247 пациентов, а число летальных исходов достигло 36 350.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что петербуржцам рассказали о правилах профилактики.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте