Песков призвал не переживать за здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что медики заботятся о здоровье Владимира Путина, поэтому не стоит переживать о том, что он поедет в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа.

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально»,— рассказал господин Песков.

14 декабря Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа. «Всем коллегам тоже советую»,— добавил тогда президент. 19 декабря господин Путин приедет с визитом в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По информации Кремля, главы двух государств намерены обсудить торгово-экономическое сотрудничество, интеграционную проблематику, а также международные проблемы, «которые вокруг стран в обилии процветают».

Милена Костерева