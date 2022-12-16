Донские аграрии приобрели 3,6 тыс. единиц сельхозтехники в 2022 году

В текущем году предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области приобрели более 3,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации профильных ведомств, в 2022 году аграрии Дона приобрели 792 трактора, 386 комбайнов и 2430 единиц прочей сельхозтехники. Это позволило нарастить уровень энергообеспеченность (энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади) регионального АПК до 196 лошадиных сил, что на 4,3% выше относительно уровня данного показателя в прошлом году.

«Среднегодовые инвестиции в техническое обеспечение АПК региона составляет около 14 млрд руб., — цитирует пресс-служба первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова. —За последние пять лет хозяйства области приобрели около трех 3 тыс. комбайнов и 5 тыс. тракторов и около 13,5 тысячи прочей сельхозтехники. Все это позволило обновить парк сельхозтехники более чем на 20%».

Покупка сельхозтехники субсидируется из регионального бюджета. Так в 2022 году на данные цели было выделено 530 млн руб. — в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Данные средства были использованы для приобретения132 тракторов, 65 комбайнов и 511 единиц прочей сельхозтехники.

Власти намерены и в следующем году продлить программу субсидирования.

Ранее сообщалось, что Ростовская область занимает второе место в стране по количеству КФХ и ИП в сфере сельского хозяйства.

Анастасия Назарова