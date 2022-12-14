Ростовская область занимает второе место в РФ по количеству КФХ и ИП в сельском хозяйстве

По количеству зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства Ростовская область занимает второе место в стране, сообщает Ростовстат со ссылкой на данные сельскохозяйственной микропереписи СХМП-2021.

По информации ведомства, в Ростовской области действует 1,3 тыс. сельхозорганизаций,8,3 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 915некоммерческих товариществ и 550 тысяч личных подсобных хозяйств. Более 70% от общего объема сельских хозяйств приняли участие в микропереписи в 2021 году.

По предварительным данным, в регионе наблюдается тенденция к укрупнению сельхозорганизаций, С 2016 года в области количество фермеров увеличилось на 1%, в то время как площади сельхозугодий выросли на13,5%. Также на 29% увеличились площади посевов сельхозкультур за последние пять лет.

Сельхозорганизации формируют основную часть валового сбора зерна (62%), подсолнечника (60%), кормовых культур (59%), производят более40% мяса и более половины (54%) яиц. Крестьянско-фермерские хозяйства производят более трети зерновых (37%) и кормовых (32%) культур, 40% подсолнечника, 22%овощей и картофеля.

Анастасия Назарова