Зарубежные СМИ: Что вошло в новый пакет санкций ЕС?

Евросоюз все же согласовал девятый пакет санкций в отношении России. Спустя несколько дней переговоров представители стран пришли к консенсусу. Очередной пакет ограничений затрагивает около 200 физических и юридических лиц, в том числе банки, а также экспорт двигателей для беспилотников в РФ. Страны успели договориться до завершения саммита ЕС. Как писали мировые СМИ, Польша и государства Балтии выступали против послаблений для России в вопросе поставок удобрений. Именно их позиция тормозила процесс согласования. К чему в итоге смогли прийти участники Евросоюза? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ожидается, что список персоналий и компаний, попавших под ограничения, появится в официальном журнале ЕС вскоре после завершения всех проволочек по принятию окончательного решения. Однако предполагается, что там есть фамилии российских военных, депутатов Госдумы и губернаторов. По информации агентства Bloomberg, речь идет о трех банках, среди которых Всероссийский банк развития регионов; четырех телеканалах; а также чиновниках, которые занимались изъятием украинской сельхозтехники; и семи губернаторах, причастных к эвакуации детей из зон боевых действий в Россию. Издание также отмечает, что МИД Венгрии лоббировал исключение некоторых официальных лиц из санкционного списка.

Основные же споры возникли вокруг экспорта зерна и удобрений. Как пишет немецкая Die Welt, Франция, Нидерланды и Германия призывали смягчить ограничения, чтобы не допустить приостановки торговли. В свою очередь, Польша, Литва, Латвия и Эстония такие опасения назвали «результатом российской пропаганды» и выступали категорически против каких-либо послаблений. Обсуждение длилось целые сутки.

Впрочем, в итоге стороны все же достигли компромисса. Подробности не сообщаются, однако по словам собеседников Die Welt, решение учитывает требование по обеспечению продовольственной безопасности. Кроме того, стороны обсудили возможные исключения для небольшого числа лиц и компаний, которые вовлечены в торговые сделки. Вместе с тем Евросоюз запрещает экспорт комплектующих для дронов в РФ и третьи страны, которые после могли бы сотрудничать с Москвой.

Однако вопрос потолка цен на газ остается в подвешенном состоянии. Как сообщает Suddeutsche Zeitung, тема будет подниматься на встрече министров энергетики 19 декабря. Впрочем, канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что механизм никогда не будет применен. Он считает, что уровень потолка должен быть достаточно высоким. Обсуждение по поводу конкретных показателей продолжается.