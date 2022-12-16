Петербург принял почти 70% месячной нормы осадков за первую половину декабря

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой половины декабря в своем Telegram-канале. С его слов, зимняя погода сохранялась в течение двух недель.

Господин Колесов отметил, что температура воздуха в городе в течение 15 дней была «достаточно ровной, без значительных перепадов» Столбики термометров в среднем показывали -4,6 градусов, что ниже нормы на 2,8 градусов.

Основную роль в количестве выпавших осадков сыграл южный циклон 12 декабря. Всего город принял 34,9 мм снега, что можно сравнить с 69% от месячной нормы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что метель в Петербурге принесла максимум снега на ЗСД за последние 10 лет.

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