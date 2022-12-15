Энергетики готовят подушку-безопасности

Строительные работы на Ижевской ТЭЦ-2 перешли в активную фазу. До конца 2023 года будет заменен четвертый энергоблок. О сроках модернизации станции и текущем положении дел рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции.

ТЭЦ-2 является одним из основных источников теплоснабжения столицы Удмуртии. Именно от нее поставляются энергоресурсы в микрорайоны «Буммаш», «Автозавод», «Старый Аэропорт», «Столичный», значительную часть Октябрьского и Устиновского районов. При этом без отключений третья и четвертая турбины в турбоагрегате проработали практически 50 лет. Чтобы исключить аварии из-за изношенного оборудования и для обеспечения надежной инфраструктуры города в целом компанией было принято решение о их замене.

ТЭЦ-2 в Ижевске станет вторым объектом ПАО «Т Плюс», который модернизируют по госпрограмме (ДПМ-2) (договор предоставления мощности). Первая обновленная станция была запущена в Перми в декабре этого года.

Модернизация четвертого энергоблока Ижевской ТЭЦ-2 предусматривает установку нового турбоагрегата мощностью 125 МВт. Таким образом электрическая мощность станции увеличится на 15 МВт, а срок ее службы продлится не менее чем на 30 лет.

На площадке уже демонтировали прежнее оборудование и основание турбоагрегата.

«Работы идут. Занимаемся фундаментами. Мы законтрактованы практически на все, определили подрядчиков, 70% оборудования уже на площадке, часть ждет отгрузки. Оборудование полностью отечественное, поэтому даже с учетом новых условий контрактации этого года отклонений по срокам мы не ожидаем. До конца 2023 полностью готовый объект будет сдан»,— пояснил господин Вагнер.

Реконструкция ТЭЦ-2 положительно скажется и на экологии Ижевска, поскольку новое оборудование будет работать на природном газе, а не на угле как было ранее.

После завершения работ на четвертом энергоблоке ПАО «Т Плюс» приступит к замене третьего. Полную реализацию инвестиционной программы ДПМ-2 в регионе энергетики запланировали до конца 2026 года. Общая сумма инвестиций в проект составит около 11 млрд руб. В том числе на 4-й блок — 5,8 млрд руб.

Как отметил господин Вагнер, с учетом запуска нового оборудования на ТЭЦ-2 и исполнением масштабных планов по замене трубопроводов на ближайшие пару лет Ижевск станет практически идеальным городом с точки зрения инфраструктуры теплоснабжения.

Одновременно с этим, руководитель компании привел цифры совокупной задолженности абонентов за электричество, горячую воду и отопление. По Удмуртии она составляет порядка 5 млрд руб. Несмотря на это, вложения в республику не прекращаются. Только в 2022 году в Ижевске отремонтированы более 76 км коммуникаций на общую сумму 1,9 млрд руб.

«Мы идем навстречу клиенту. По программам "Новый год без долгов" и "Весной тают долги" фактически прощаем пени за несвоевременную оплату. Но если человек или компания на это не реагируют, тогда применяются крайние меры. Подключаем федеральную службу судебных приставов. Подключили даже ГИБДД. Вычисляем и останавливаем должников на дорогах. Но большее внимание уделяется все-таки качеству работ. Это простота взаимодействия, возможность человека прийти и разобраться, чтобы с ним поработали, объяснили, разъяснили. И переход на электронно-цифровую часть. У нас год от года улучшается показатель "время на ответ клиенту". Сейчас ожидание сократилось до полутора минут»,— рассказал господин Вагнер.

В планах на будущий год у компании стоит не только модернизация четвертого энергоблока ТЭЦ-2, но и масштабное обновление магистральных теплосетей Ижевска. Этому способствует переход на оплату за отопление по факту. Как прокомментировал господин Вагнер зимний период более длинный именно в начале года и, соответственно, деньги, которые зарабатывает компания в это время, станут финансовой подушкой для летней ремонтной компании и обеспечат качественную к ней подготовку.

ПАО «Т Плюс».