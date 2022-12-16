Путин провел совещание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседними государствами. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщили в Кремле.

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям»,— сказал Владимир Путин. Других подробностей заседания в Кремле не привели.