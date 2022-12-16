Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели пожарного на складе «Сибагро»

Следственные органы в Томской области возбудили уголовное дело по итогам проверки, начатой после гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара на складе птицефабрики «Томская» АО «Сибагро».

Дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). «В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Томской области, отвечающих за жизнь и здоровье сотрудников», - сообщили в СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, на пожарного обрушилась часть бетонной конструкции здания.

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Анна Егорова