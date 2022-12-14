Пожарный погиб при тушении на складе птицефабрики в Томской области

В результате пожара в Томской области, по предварительным данным, погиб пожарный. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пожар на складе птицефабрики «Томская» в населенном пункте Малиновка Томского района произошел во второй половине дня 13 декабря. По данным главного управления МЧС по Томской области, в его тушении были задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

Как уточнили в прокуратуре, пожарного придавило упавшей плитой. Ему было 35 лет.

Следственные органы по Томской области начали проверку по факту гибели сотрудника МЧС. На место происшествия выехали следователь и заместитель руководителя СО по Ленинскому району Томска, следователь-криминалист следственного управления СК России по Томской области.

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Валерий Лавский