Япония в новой стратегии нацбезопасности сохранила курс на заключение мирного договора с Россией

Власти Японии приняли новую стратегию национальной безопасности. В ней сохранен курс на заключение мирного договора с Россией. В документе также говорится, что страна не намерена становиться военной державой.

«Как миролюбивая нация мы посвятим себя исключительно обороне и не станем военной сверхдержавой, представляющей угрозу для других стран. Также нет никаких изменений в нашем стремлении придерживаться трех неядерных принципов»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Для усиления возможностей самообороны, как указано в стратегии, Япония будет стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП к 2027 году. Как отмечает агентство Kyodo, уже в следующем финансовом году оборонный бюджет достигнет рекордного показателя в 6,5 трлн иен по сравнению с 5,2 трлн иен в этом году. На прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах выделить на оборонный бюджет около 8,9 трлн иен до 2027 финансового года.

Теперь для обеспечения самообороны Япония сможет наносить контрудары по территории противника. Прежде наносить контрудары по было запрещено конституцией. В прошлой национальной стратегии, принятой в 2013 году, в качестве главных угроз для безопасности Японии были обозначены Северная Корея и Китай. Сейчас из-за военного конфликта на Украине в этот список добавили Россию.

В начале декабря стало известно, что Япония планирует модернизировать систему противоракетной обороны для перехвата гиперзвуковых ракет. Для этого Япония рассматривает закупки комплексов Patriot PAC-3 с радарами LTAMDS американского производства.

Анастасия Ларина