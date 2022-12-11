Япония планирует модернизировать систему ПРО для перехвата гиперзвуковых ракет

Японские власти рассматривают вариант оснащения комплексов противоракетной обороны Patriot PAC-3 радарами LTAMDS американского производства. Как сообщает «Иомиури», это позволит комплексам перехватывать гиперзвуковые ракеты.

По информации газеты, модернизация обеспечит Patriot PAC-3 круговой обзор. Радары увеличат дальность обнаружения, что позволит отслеживать цели на высокой скорости и с меняющейся траекторией.

Япония использует двухуровневую систему ПРО. Первый уровень защиты — комплексы Aegis на кораблях с ракетами SM-3. Они могут перехватить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Второй уровень — Patriot PAC-3, которые обеспечивают перехват ракет на заключительном этапе полета. На вооружении Токио — восемь кораблей с комплексами Aegis и 34 комплекса Patriot PAC-3.

Леонид Уварчев