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В 2023 году рок-фестиваль «Чернозем» пройдет под Воронежем 18–20 августа

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет рядом с сити-парком «Град» под Воронежем с 18 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщил оргкомитет опен-эйра.

Список участников пока неизвестен. «В следующем году обещаем еще больше хорошей и разной музыки, новых имен и жанров, чтобы вы проживали каждую минуту фестиваля на максимум», — отметили в оргкомитете.

Рок-фестиваль «Чернозем» изначально проходил под Тамбовом. В Воронеж он переехал в 2021 году после препятствий со стороны тамбовских властей в проведении опен-эйра-2020. Новым организатором стали структуры владельца ГК Хамина (управляет в том числе сити-парком «Град» и расположенным в нем концертным залом Event-Hall) Евгения Хамина. Однако в 2021 году воронежские власти также отменили фестивали из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В конце августа 2022 года «Чернозем» наконец состоялся — но на фоне специальной военной операции России на Украине. Из состава участников выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2», которым из-за их позиции фактически запретили концертную деятельность.

Тем не менее несколько музыкантов поддержали оставшихся без концертов коллег. Группа «Таймсквер» исполнила песню «Это все» ДДТ. Группа SMEX посвятила песню Anacondaz. Вокалистка «Слота» Нуки представила песню о внутренней эмиграции, которая помогает в сложных ситуациях. Самым резонансным стал сет группы «Сплин», чей фронтмен Александр Васильев сделал подборку песен, которые преимущественно были написаны еще в 2020 году, но сейчас кажутся более актуальным высказыванием, а свой хит «Выхода нет» посвятил музыкантам, уехавшим из страны.

По данным оргкомитета «Чернозема», за три дня фестиваль-2022 поестили 18 тыс. «уникальных посетителей».

Александр Прытков

Фотогалерея

Как под Воронежем прошел рок-фестиваль

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Тамбове с 2015 года, но после отмены в 2020 году из-за коронавируса переехал в Воронеж под крыло группы компаний известного местного бизнесмена Евгения Хамина. Площадкй опен-эйра стало поле за принадлежащим ГК сити-парком «Град»

Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Тамбове с 2015 года, но после отмены в 2020 году из-за коронавируса переехал в Воронеж под крыло группы компаний известного местного бизнесмена Евгения Хамина. Площадкй опен-эйра стало поле за принадлежащим ГК сити-парком «Град»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2021 году воронежские власти также отменили фестиваль. В этом году они разрешили его провести, но на соседней площадке сбоку от «Града» устроили патриотический туристско-гастрономический фестиваль «Zнай наших».

В 2021 году воронежские власти также отменили фестиваль. В этом году они разрешили его провести, но на соседней площадке сбоку от «Града» устроили патриотический туристско-гастрономический фестиваль «Zнай наших».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На рок-фестивале был также установлен памятник Аленке. Изначально он был открыт в Нововоронеже в конце 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Почти сразу памятник демонтировали из-за резкой критики и насмешек местных жителей в соцсетях. Евгений Хамин выкупил его с аукциона за 2,6 млн рублей.

На рок-фестивале был также установлен памятник Аленке. Изначально он был открыт в Нововоронеже в конце 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Почти сразу памятник демонтировали из-за резкой критики и насмешек местных жителей в соцсетях. Евгений Хамин выкупил его с аукциона за 2,6 млн рублей.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Большую часть первого дня фестиваля, 19 августа, шел дождь. Но публику он не отпугнул. По подсчетам организаторов, в пятницу пришли послушать музыку около 10 тысяч человек

Большую часть первого дня фестиваля, 19 августа, шел дождь. Но публику он не отпугнул. По подсчетам организаторов, в пятницу пришли послушать музыку около 10 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После начала спецоперации России на Украине из состава участников «Чернозема» исчезли хедлайнеры ДДТ и «Би-2», но появилось много местных коллективов. На фото: выступление воронежской группы «Флип»

После начала спецоперации России на Украине из состава участников «Чернозема» исчезли хедлайнеры ДДТ и «Би-2», но появилось много местных коллективов. На фото: выступление воронежской группы «Флип»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Некоторые оставшиеся участники поддержали оставшихся без концертов музыкантов. Например, группа «Таймсквер», сыграла песню ДДТ «Это все»

Некоторые оставшиеся участники поддержали оставшихся без концертов музыкантов. Например, группа «Таймсквер», сыграла песню ДДТ «Это все»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Во второй день фестиваля пришли порядка 14 тысяч человек

Во второй день фестиваля пришли порядка 14 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одним из хедлайнеров 20 августа стал Вячеслав Бутусов, исполнивший со своей новой группой «Орден Славы» хиты коллектива Nautilus Pompilius

Одним из хедлайнеров 20 августа стал Вячеслав Бутусов, исполнивший со своей новой группой «Орден Славы» хиты коллектива Nautilus Pompilius

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Немало народу в тот же день собрал и концерт в честь самой известной воронежской группы «Сектор Газа». На нем выступили музыканты оригинального состава, а также несколько коллективов, исполняющих песни группы, и дочь лидера «Сектора Газа» Юрия Клинских Ирина (на фото справа)

Немало народу в тот же день собрал и концерт в честь самой известной воронежской группы «Сектор Газа». На нем выступили музыканты оригинального состава, а также несколько коллективов, исполняющих песни группы, и дочь лидера «Сектора Газа» Юрия Клинских Ирина (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Музыканты сыграли известные хиты «Сектора Газа» и его панк-оперу «Кащей Бессмертный» по мотивам сказки о царевне-лягушке

Музыканты сыграли известные хиты «Сектора Газа» и его панк-оперу «Кащей Бессмертный» по мотивам сказки о царевне-лягушке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Завершился второй день концертом группы «Сплин». Ее лидер Александр Васильев отметил, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально» и посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, уехавшим из России

Завершился второй день концертом группы «Сплин». Ее лидер Александр Васильев отметил, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально» и посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, уехавшим из России

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

За третий день фестиваля организаторы насчитали около 13 тысяч зрителей

За третий день фестиваля организаторы насчитали около 13 тысяч зрителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Всего на «Чернозем» пришли порядка 18 тысяч «уникальных» посетителей

Всего на «Чернозем» пришли порядка 18 тысяч «уникальных» посетителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За три дня на рок-фестивале выступил 31 коллектив

За три дня на рок-фестивале выступил 31 коллектив

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам организаторов, «Чернозем» предложил зрителям 24 часа живой музыки

По словам организаторов, «Чернозем» предложил зрителям 24 часа живой музыки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Тамбове с 2015 года, но после отмены в 2020 году из-за коронавируса переехал в Воронеж под крыло группы компаний известного местного бизнесмена Евгения Хамина. Площадкй опен-эйра стало поле за принадлежащим ГК сити-парком «Град»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2021 году воронежские власти также отменили фестиваль. В этом году они разрешили его провести, но на соседней площадке сбоку от «Града» устроили патриотический туристско-гастрономический фестиваль «Zнай наших».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На рок-фестивале был также установлен памятник Аленке. Изначально он был открыт в Нововоронеже в конце 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Почти сразу памятник демонтировали из-за резкой критики и насмешек местных жителей в соцсетях. Евгений Хамин выкупил его с аукциона за 2,6 млн рублей.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Большую часть первого дня фестиваля, 19 августа, шел дождь. Но публику он не отпугнул. По подсчетам организаторов, в пятницу пришли послушать музыку около 10 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После начала спецоперации России на Украине из состава участников «Чернозема» исчезли хедлайнеры ДДТ и «Би-2», но появилось много местных коллективов. На фото: выступление воронежской группы «Флип»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Некоторые оставшиеся участники поддержали оставшихся без концертов музыкантов. Например, группа «Таймсквер», сыграла песню ДДТ «Это все»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Во второй день фестиваля пришли порядка 14 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одним из хедлайнеров 20 августа стал Вячеслав Бутусов, исполнивший со своей новой группой «Орден Славы» хиты коллектива Nautilus Pompilius

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Немало народу в тот же день собрал и концерт в честь самой известной воронежской группы «Сектор Газа». На нем выступили музыканты оригинального состава, а также несколько коллективов, исполняющих песни группы, и дочь лидера «Сектора Газа» Юрия Клинских Ирина (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Музыканты сыграли известные хиты «Сектора Газа» и его панк-оперу «Кащей Бессмертный» по мотивам сказки о царевне-лягушке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Завершился второй день концертом группы «Сплин». Ее лидер Александр Васильев отметил, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально» и посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, уехавшим из России

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

За третий день фестиваля организаторы насчитали около 13 тысяч зрителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Всего на «Чернозем» пришли порядка 18 тысяч «уникальных» посетителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За три дня на рок-фестивале выступил 31 коллектив

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам организаторов, «Чернозем» предложил зрителям 24 часа живой музыки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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