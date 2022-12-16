В 2023 году рок-фестиваль «Чернозем» пройдет под Воронежем 18–20 августа

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет рядом с сити-парком «Град» под Воронежем с 18 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщил оргкомитет опен-эйра.

Список участников пока неизвестен. «В следующем году обещаем еще больше хорошей и разной музыки, новых имен и жанров, чтобы вы проживали каждую минуту фестиваля на максимум», — отметили в оргкомитете.

Рок-фестиваль «Чернозем» изначально проходил под Тамбовом. В Воронеж он переехал в 2021 году после препятствий со стороны тамбовских властей в проведении опен-эйра-2020. Новым организатором стали структуры владельца ГК Хамина (управляет в том числе сити-парком «Град» и расположенным в нем концертным залом Event-Hall) Евгения Хамина. Однако в 2021 году воронежские власти также отменили фестивали из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В конце августа 2022 года «Чернозем» наконец состоялся — но на фоне специальной военной операции России на Украине. Из состава участников выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2», которым из-за их позиции фактически запретили концертную деятельность.

Тем не менее несколько музыкантов поддержали оставшихся без концертов коллег. Группа «Таймсквер» исполнила песню «Это все» ДДТ. Группа SMEX посвятила песню Anacondaz. Вокалистка «Слота» Нуки представила песню о внутренней эмиграции, которая помогает в сложных ситуациях. Самым резонансным стал сет группы «Сплин», чей фронтмен Александр Васильев сделал подборку песен, которые преимущественно были написаны еще в 2020 году, но сейчас кажутся более актуальным высказыванием, а свой хит «Выхода нет» посвятил музыкантам, уехавшим из страны.

По данным оргкомитета «Чернозема», за три дня фестиваль-2022 поестили 18 тыс. «уникальных посетителей».

Александр Прытков