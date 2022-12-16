В Челябинской области возбудили два дела после нападения осужденного на полицейских в суде

Челябинское управление Следственного комитета РФ возбудило два уголовных дела после нападения на конвоиров и попытки осужденного за убийство сбежать из здания суда. Расследование будут вести по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи), сообщает пресс-служа регионального управления СКР.

Преступление произошло днем 15 декабря в Карабаше. По версии следствия, после оглашения обвинительного приговора по делу об убийстве в городском суде фигурант напал на двух конвоиров, ранив их «металлическим предметом». Осужденный выбежал из помещения, но после применения табельного оружия одним из полицейских его задержали.

Пострадавшим сотрудникам органов внутренних дел оказали необходимую медицинскую помощь.

Юлия Гарипова, Челябинск