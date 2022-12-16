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Коммерсантъ FM
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Институт развития предпринимательства предложил разрешить использование ПО без лицензии

Институт развития предпринимательства и экономики направил в Минцифры просьбу разрешить использовать ПО без лицензии и отменить административную и уголовную ответственность. В организации заявили, что иностранные компании не продлевают лицензию, а для перехода на российский софт нужно время. Об этом сообщили «Известия».

70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО, следует из письма института в Минцифры.

В письме отмечается, что промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности»,— отметили авторы письма.

Сейчас за использование нелицензированного софта предусмотрены административная и уголовная ответственность: штрафы до 40 тыс. (ст. 7.12 КоАП РФ) и до шести лет лишения свободы (ст. 146 УК РФ).

По данным Йельской школы менеджмента, в 2022 году из России ушли 118 иностранных разработчиков ПО, 26 сократили работу.

В конце марта президент России Владимир Путин в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности» запретил использовать иностранный софт на объектах критической информационной инфраструктуры с 2025 года.

В июле премьер России Михаил Мишустин заявил об ускорении вывода на российский рынок отечественный разработок ПО. В Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий сообщали о планах к 2030 году заместить иностранный софт российским на 70%

О мерах поддержки отечественных разработчиков ПО, читайте в материале «Ъ» «Программное обеспечение спроса».

Полина Собакина

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