Главный претендент на пост мэра Белгорода Валентин Демидов подал документы на выборы главы города

И.о. мэра Белгорода Валентин Демидов «принял решение участвовать» в конкурсе на замещение должности главы городской администрации. Об этом господин Демидов написал в соцсетях.

По словам господина Демидова, он представил в комиссию необходимые документы вечером 15 декабря. «Готовлюсь к защите программы развития столицы области», — сообщил главный претендент на пост.

Конкуренцию ему пока составляют директор и совладелец ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, а также пенсионер Анатолий Лебединец. Документы принимаются до 16 декабря. Сам конкурс состоится 26 декабря. После него депутаты выберут мэра из двух финалистов.

Валентин Демидов, до конца 2021 года бывший мэром Симферополя, возглавил Белгород в конце октября в ранге первого вице-мэра после отставки Антона Иванова.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мэру Белгорода хватило года».

Владимир Зоркий, Анна Чикунова

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