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Приговор в отношении экс-главы бюро судмедэкспертизы Оренбуржья остался в силе

Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего начальника ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) региона Андрея Громова. Информация опубликована на сайте учреждения.

В апелляционном представлении гособвинитель указал, что приговор первой инстанции чрезмерно мягкий приговор и просил назначить наказание в виде лишения свободы.

В октябре Ленинский районный суд приговорил Андрея Громова к штрафу в размере 750 тыс. руб. с лишением права заниматься административно – хозяйственной и организационно – распорядительной деятельностью в государственных медучреждениях на срок два года. Приговор суда вступил в силу. Чиновника признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и под двум эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).

Андрея Громова задержали в конце ноября 2021 года. По версии следствия и суда, экс-чиновник с апреля по ноябрь 2021 года «без заключения договора аренды и соблюдения процедуры согласования с министерством здравоохранения Оренбургской области предоставил в пользование недвижимое имущество ГБУЗ "Бюро СМЭ" индивидуальному предпринимателю». Указанный бизнесмен курировал сферу ритуальных услуг. Из-за этого учреждение недополучило 984 тыс. руб.

Кроме того, по версии следствия, экс-глава БСМЭ в октябре 2021 года похитил принадлежащие бюро деньги. Он ввел руководство регионального минздрава в заблуждение о целях его командирования в Москву. Там он занимался личными вопросами вместо того, чтобы выполнять цели командировки. Во время следствия обвиняемый признал вину и возместил ущерб, причиненный БСМЭ.

Ани Айвазян

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