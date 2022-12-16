Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский завод Henkel будет работать под новым брендом

ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, с 1 января 2023 года начнет работать как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries. Об этом в письме поставщикам сообщил гендиректор представительства Henkel в РФ Сергей Быковских. В этом письме, которое оказалось в распоряжении «Ъ», господин Быковских указывает, что Henkel с апреля «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Он уточняет, что локальная компания не будет зависеть от глобальных бизнес-процессов Henkel. Российское представительство концерна уже подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале апреля компания Henkel заявила о намерении вывести из РФ свой бизнес, а в августе выставила свои российские и белорусские активы на продажу. До завершения сделок Henkel пообещала сохранить за всеми 2,5 тыс. сотрудников российских предприятий рабочие места и зарплату.

Компания Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. В общей сложности у компании 11 заводов и 12 офисов в различных регионах России. Один из заводов расположен в Прикамье. Пермское предприятие Henkel было создано в начале 2000-х на базе завода «Пемос». Сегодня оно является одним из крупнейших производителей средств для стирки в РФ, выпуская около 70% чистящих и моющих средств компании для российского рынка.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...