Пермский завод Henkel будет работать под новым брендом

ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, с 1 января 2023 года начнет работать как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries. Об этом в письме поставщикам сообщил гендиректор представительства Henkel в РФ Сергей Быковских. В этом письме, которое оказалось в распоряжении «Ъ», господин Быковских указывает, что Henkel с апреля «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Он уточняет, что локальная компания не будет зависеть от глобальных бизнес-процессов Henkel. Российское представительство концерна уже подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале апреля компания Henkel заявила о намерении вывести из РФ свой бизнес, а в августе выставила свои российские и белорусские активы на продажу. До завершения сделок Henkel пообещала сохранить за всеми 2,5 тыс. сотрудников российских предприятий рабочие места и зарплату.

Компания Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. В общей сложности у компании 11 заводов и 12 офисов в различных регионах России. Один из заводов расположен в Прикамье. Пермское предприятие Henkel было создано в начале 2000-х на базе завода «Пемос». Сегодня оно является одним из крупнейших производителей средств для стирки в РФ, выпуская около 70% чистящих и моющих средств компании для российского рынка.