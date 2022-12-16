Бюджет Воронежской области утвержден с «техническим» дефицитом в почти 14 млрд рублей

Депутаты облдумы во втором чтении приняли бюджет Воронежской области на 2023 год с дефицитом в 13,9 млрд руб. Доходы региона запланированы «на уровне» 156,7 млрд, расходы превысят 170,6 млрд.

С такими параметрами финансовый документ депутаты приняли в первом чтении. Ко второму поправок не поступило.

Власти напомнили, что дефицит является «техническим». Руководитель регионального департамента финансов Надежда Сафонова ранее заверяла, что гарантированные источники его погашения есть. В частности, предварительно в 2022 году сохраняются 10 млрд руб. остатков средств на счете, которые использовать в следующем году.

Как регионы сокращают бюджеты на 2023 год — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков, Андрей Цветков

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