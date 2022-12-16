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Коммерсантъ FM
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«Живую елку приравняли чуть ли не к смертным грехам»

Анна Минакова — о «неправильных» подарках

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему не стоит дарить худи, красную помаду и хвойные.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В преддверии праздничного сезона поговорим о подарках, которые дарить категорически нельзя. И я не об очевидных faux pas вроде дезодоранта, антивозрастного крема или сертификата на отбеливание зубов. Казалось бы, безобидные презенты могут обидеть. Я создала подборку на основе информации, собранной от разных компаний, которые решили преподнести премиальные подарки и не угадали.

Например, худи или свитшот. Их принято носить oversized, но не все это понимают и принимают. А потому размер L, который отправили девушке, привыкшей носить M, может сильно обидеть. Еще один, казалось бы, безобидный подарок — красная помада. Многие люксовые компании выпускают очень красивые подарочные наборы в оттенках красного. Но есть дамы, воспринимающие помаду этого цвета как сертификат на отбеливание. Не спрашивайте почему. Я делюсь с вами реальными случаями, когда организации отправляли новогодние подарки и получали негативную реакцию.

Также будьте осторожны с живыми елками и прочими хвойными — даже в горшках от лучших производителей керамики. Недавно в одном Telegram-канале проводили опрос, и живую елку приравняли чуть ли не к смертным грехам. Важное правило, которое нарушали многие компании, — дарить слишком интимные подарки. Всегда выбирайте чуть более формальный вариант из возможных, чтобы точно не ошибиться.

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