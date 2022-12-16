Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как заработал свое состояние основатель купеческого рода Елисеевых и чем прославил фамилию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Сегодня усадьба Белогорка в Ленинградской области. Когда-то принадлежала она купцам Елисеевым, тем самым владельцам знаменитых магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, куда до сих пор водят на экскурсии иностранцев. А усадьба в давние времена считалась самой красивой, удивляющей, поражающей воображение. По крайней мере, так о ней говорили и писали.

Елисеевы умели удивлять, создавать праздник. По легенде, весь их бизнес начался именно с этого: как-то на Новый год на столе у графа Шереметева появилась земляника. Конечно, стол ломился от снеди, но земляника зимой… Запах, фантастика! Оказалось, вырастил ее в теплице садовник. Граф, будучи изрядно подшофе, схватил бумагу и с восторгом выписал вольную. Садовником был Петр Елисеевич Касаткин, сменивший потом фамилию на Елисеев.

Есть еще история, как торговал он на Невском проспекте с лотка апельсинами. Тоже, кстати, зимой. На выручку купил лотки жене и детям. Если даже ничего этого и не происходило, такие истории должны быть у любой легендарной личности.

А Елисеевский магазин — это была мечта, настоящий «Тадж-Махал продуктов». Сюда можно было ходить не за покупками, а просто для того, чтобы разглядывать хрусталь, лепнину, волшебные фрукты, осетров, икру, сыры... Особенно на Новый год перед магазином было не протолкнуться от экипажей — слуг сюда не посылали, приезжали за покупками сами.

После революции разметало Елисеевых по всему свету. Магазины, понятно, национализировали. Любимица семьи Машенька Елисеева каким-то образом осталась в России, всю жизнь прожила в коммунальной квартире, работала водителем. Никто и не подозревал, наследницей каких состояний она была.

Ах, да, про усадьбу-то я забыл, про Белогорку. Хотя, что о ней? Обычная заброшка, каких в России десятки, загороженная зданием какого-то НИИ. Но если его обойти, если вглядеться в пустые оконные проемы, в очертания башен... Наверное, это было очень красиво. Или даже волшебно, скорее всего.