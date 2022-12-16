Избран мэр Горно-Алтайска

Депутаты Горно-Алтайска на сессии избрали мэром Ольгу Сафронову, сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации города. Ее кандидатура была поддержана единогласно – 19 голосов «за». Конкурсная комиссия также отобрала на конкурс Юлию Мягкову, которая возглавляла городскую администрацию в статусе и. о. руководителя до избрания нового мэра.

На этой неделе президиум политсовета регионального отделения «Единой России» поддержал кандидатуру Ольги Сафроновой на пост мэра.

Ольга Сафронова стала главой администрации Горно-Алтайска в конце 2017 года, ранее она занимала должность первого заместителя главы администрации. 29 сентября 2022-го она покинула пост в связи с истечением срока полномочий и избранием нового состава горсовета. Мэром Горно-Алтайска с 2017 года был Юрий Нечаев.

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Анна Егорова