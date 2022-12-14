Единороссы поддержали кандидатуру Ольги Сафроновой на пост мэра Горно-Алтайска

Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Республике Алтай рекомендовал на должность мэра Горно-Алтайска Ольгу Сафронову. Решение было принято на заседании 14 декабря.

«Члены президиума отметили положительные результаты работы Ольги Сафроновой в качестве руководителя администрации Горно-Алтайска за последние пять лет. В частности, преобразования в сфере образования, строительстве мостов и ремонте дорог, создания комфортной городской среды, газификации республиканской столицы и др.»,– сообщили в пресс-службе РО ЕР.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Ольга Сафронова впервые возглавила администрацию Горно-Алтайска в конце 2017 года. 29 сентября 2022-го она покинула пост в связи с истечением срока полномочий и избранием нового состава горсовета. Конкурсная комиссия отобрала в число кандидатов на пост мэра также Юлию Мягкову, которая возглавляет городскую администрацию в статусе и. о. руководителя до избрания нового мэра.

Сессия горно-алтайского горсовета изберет мэра 16 декабря. Почти все депутаты городского парламента входят во фракцию «Единой России».

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Валерий Лавский