Число жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 8

Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до восьми человек, еще один пострадавший скончался в больнице после операции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят»,— рассказала главврач Троицкой центральной районной больницы (ЦРБ) Светлана Кирдяшова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, пациентов, состояние которых близко к удовлетворительному, для более точной диагностики направили в медучреждения Хабаровска. Троим пострадавшим в аварии, уточнила госпожа Кирдяшова, были проведены операции в Троицкой ЦРБ.

Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В компании перевозчика проводятся обыски.

Около 6:30 утра по местному времени 16 декабря автобус, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», съехал в кювет на 178 км автодороги — в 9 км от поворота на райцентр Троицкое. 23 человека пострадали, восемь погибли. По информации местной прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением.

Милена Костерева