Десять финалов чемпионатов мира в формате «Европа против Южной Америки»

1958 год. Бразилия—Швеция 5:2

На шведский чемпионат мира Бразилия отправила переформатированную после осечки на предыдущем первенстве сборную, в которую влилась целая группа юных игроков, оказавшихся невероятно талантливыми. А самый талантливый из них стал героем финального матча против хозяев чемпионата. Он начался с пропущенного бразильцами гола, но уже к перерыву они вели в счете. А после него слово взял 17-летний форвард бразильской команды Пеле. Он забил гол, вошедший в историю. Получивший мяч в штрафной бразильский дебютант, жонглируя им, одурачил нескольких шведских защитников, а потом нанес сокрушительный по силе и точности удар, добивший соперников.

1962 год. Бразилия—Чехословакия 3:1

На чемпионате мира в Чили бразильцы выглядели фаворитами, но в решающем его матче, как считалось, встретились с чрезвычайно неудобным соперником. Чехословацкая команда на групповом этапе смогла сдержать невероятную по мощи бразильскую атаку, добыв нулевую ничью, а еще в том матче лишила ее главного оружия: полученная травма не позволила Пеле продолжить выступления на турнире, превратив в лидера сборной Бразилии Гарринчу. Впрочем, неудобство оказалось мнимым. Бразильцы снова пропустили быстрый гол, но потом, доминируя и без Пеле, в ответ на него забили три.

1970 год. Бразилия—Италия 4:1

Очень популярна точка зрения, что именно на мировом первенстве в Мексике выступала лучшая футбольная команда всех времен. Дело не столько в показателях бразильцев — шесть побед в шести матчах, сколько в их игре. Она смотрелась абсолютно гармоничной, практически совершенной, поскольку была построена на феноменальном взаимопонимании звездных игроков вроде Жерсона, Жаирзинью, Тостао, Карлоса Алберту, которых в единое целое связывал взявший на себя функции скорее плеймейкера, чем форварда Пеле, так до сих пор и остающийся единственным футболистом, в чьем послужном списке есть три титула чемпиона мира. Роскошная сборная Бразилии была на голову сильнее всех попадавшихся ей на пути конкурентов, в том числе доставшихся в финале итальянцев. Те оказывали сопротивление футбольному эталону лишь в первом тайме, а второй стал яркой демонстрацией исключительности бразильского стиля.

1978 год. Аргентина—Нидерланды 3:1

Сборная Аргентины свой первый титул завоевала на домашнем первенстве, завершившемся полным драматизма финалом с недавними футбольными трендсеттерами голландцами, за которых отказался выступать прежний лидер Йохан Кройф. Страсти накалились еще до матча. Голландцы обвиняли аргентинцев в том, что они намеренно, чтобы сбить соперника с ритма, затягивают, засидевшись в раздевалке, начало игры. Аргентинцы требовали запретить выходить на поле голландскому футболисту Рене ван де Керкхофу — из-за гипсовой лонгетки на руке. Встреча все же состоялась и вышла безумно интересной по сюжету. Аргентинец Марио Кемпес, нежданный герой турнира, открыл счет, забив свой пятый гол на первенстве. Дирк Наннинга сравнял его в концовке основного времени. А успех сборной Аргентины принесла поразительная везучесть Кемпеса. Решающий гол в овертайме он забил после целой серии удивительных рикошетов.

1986 год. Аргентина—Германия 3:2

Новый титул аргентинцам принес матч, сценарий которого тоже был лихо закручен. После того как в начале второго тайма аргентинская команда повела со счетом 2:0, интрига казалась убитой. Но немцы в концовке вдруг встрепенулись и счет сравняли. Победу сборной Аргентины принес гений Диего Марадоны, чье величие то первенство подчеркнуло идеально. На последних минутах в контратаке он вместо напрашивавшегося паса Хорхе Вальдано отдал передачу другому форварду — Хорхе Бурручаге, оставив в дураках немецких защитников.

1990 год. Германия—Аргентина 1:0

Через четыре года в Италии сборная Аргентины представляла собой, несмотря на присутствие Диего Марадоны, лишь жалкое подобие «золотой» команды, но умудрилась доползти до второго подряд столкновения в финале с теперь, наоборот, могучими немцами. Матч получился скучным, а фаворитам золотую медаль гарантировал спорный пенальти за несколько минут до свистка об окончании основного времени.

1994 год. Бразилия—Италия 0:0 (серия пенальти — 4:2)

Еще одна жутко скучная решающая игра чемпионата мира. Финал первенства, проходившего в США, просто кричал о том, что хочет закончиться нулевой ничьей, к ней и вырулил. А серия пенальти запомнилась прежде всего уничтожившим надежды сборной Италии промахом ее лидера Роберто Баджо, отправившего мяч над перекладиной.

1998 год. Франция—Бразилия 3:0

Самый, возможно, парадоксальный финал в истории чемпионатов мира. Сборная Бразилии перед ним котировалась гораздо выше хозяев-французов, но в самом матче не была похожа на себя. А позже стало известно, что накануне игры лидер бразильцев Роналдо пережил нервный приступ. Сборная Франции же к исходу первого тайма обеспечила себе колоссальный, в два гола, запас прочности тем способом, на который никто не рискнул бы поставить. Ни до, ни после того чемпионата Зинедин Зидан не был замечен в умении играть — в буквальном, а не в переносном смысле — головой. А тут он дважды забил ею после подач угловых.

2002 год. Бразилия—Германия 2:0

Напоминающая по игровой философии свою предшественницу из 1970 года, обладающая потрясающим по уровню мастерства набором игроков — из Роналду и Ривалду, Кафу и Роналдинью, Роберту Карлоса и Эдмилсона — сборная Бразилии абсолютно заслуженно и без особых проблем выиграла пятый чемпионский титул. Немцы могли считать своим достижением, что в финале в Иокогаме продержались на равных с ней полтора тайма. А потом Роналду, в чьем активе на первенстве оказалось восемь голов, забил два раза, и логика восторжествовала.

2014 год. Германия—Аргентина 1:0

История, напоминающая ту, что произошла в 1990 году. Сборная Германии, если брать все бразильское первенство в целом, гораздо больше походила на сильнейшую команду мира, нежели аргентинцы, но победа в финале ей досталась с трудом. Чтобы добыть ее, пришлось ждать овертайма и гола от вышедшего на замену во втором тайме «джокера» Марио Гётце.