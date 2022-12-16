Для спасения Маши Сюткиной не хватает 678 029 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Маши синдром короткой кишки, тромбоз кишечника. Девочка перенесла несколько операций. Летом мы расширили энтеральное питание — была надежда, что Маша сможет обойтись без внутривенного питания. Но по возвращении домой ее состояние ухудшилось. При повторной госпитализации мы наладили систему парентерального (внутривенного.— Русфонд) питания, на нем состояние Маши стабилизировалось. С учетом синдрома и возраста ребенку требуется длительное лечение дома. Для этого по жизненным показаниям необходимы внутривенное питание и расходные материалы для его введения, а также лекарства. Только так Маша сможет получать все нужные для роста и развития вещества».

Стоимость внутривенного питания, расходных материалов и лекарств на полгода 1 701 029 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 678 029 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Машу Сюткину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маши — Анны Евгеньевны Сюткиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда