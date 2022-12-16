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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие последние атаки хакеров

Контекст

Одной из последних громких атак стал взлом в ноябре подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), в результате которого в сети оказались скриншоты внутренней переписки организации и другая закрытая информация (см. “Ъ” от 18 ноября). Ответственность за атаку взяли на себя участники белорусской группировки «Киберпартизаны», в ГРЧЦ инцидент признали.

В конце ноября — начале декабря в сеть были также выложены базы пользователей сервиса «Газпром-медиа» Yappy, интернет-провайдера «Дом.ру», сотрудников «Вымпелкома», клиентов «Вкусвилл» и других компаний.

В начале декабря ВТБ сообщил о самой мощной за все время работы банка кибератаке из-за рубежа. Согласно отчету Positive Technologies, по итогам тестирования российских компаний в 2022 году 96% организаций оказались не защищены от проникновения извне.

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