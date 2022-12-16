В Перми откроются магазины продуктовой сети из Екатеринбурга

Уральская сеть магазинов «Жизньмарт» в 2023 году по франшизе откроет 53 новых больших магазина, в том числе две торговых точки в Перми. Об этом рассказала директор по франчайзингу «Жизньмарта» Ксения Лысенко круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома» с доставкой продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Первый магазин сети открылся в Екатеринбурге в марте 2019 года. Сейчас «Жизньмарт» открыла и планирует открыть до конца года 24 больших и 27 маленьких магазинов в разных города России. Управляет сетью ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг». Основным владельцем этой компании является екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, которому, по данным kartoteka.ru, принадлежит 70,72% в уставном капитале общества. Еще 16,58% находится в собственности Зафара Джалилова, 6,75% владеет Евгения Грамотеева, 2,95% — Эля Халили, 2% — Ксения Лысенко и 1% принадлежит Юлии Самусенко. Выручка сети в 2022 году достигла 2 млрд руб.