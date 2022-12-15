Губернатора Ленобласти Дрозденко включили в новый санкционный список США

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в список лиц, на которых действуют внешние санкции, включая запрет на сотрудничество и инвестиции. Новые включенные в перечень имена американское ведомство опубликовало в четверг, 15 декабря.

Вместе с господином Дрозденко в перечень включили Владимира Потанина и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко и несколько других российских губернаторов. Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в перечень внесли еще в апреле.

С лицами, попавшим под санкции OFAC, запрещено сотрудничать компаниям из США, также запрещены инвестиции и создание новых долговых обязательств перед ними. Все их американские активы блокируются.

Напомним, летом Александр Дрозденко также попал под внешние санкции Великобритании.

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