Москву занесло снегом

Москву снова накрыл сильный снегопад. Как ожидают синоптики, он продлится до полудня 16 декабря. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Так что на дорогах могут образоваться снежные заносы. Столичные власти также порекомендовали автомобилистам не парковаться под деревьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

15 декабря снега выпадет немного меньше, чем прежде на этой неделе, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «Передышка от снегопадов в Москве и Московской области была непродолжительной. Снег в столице продолжится где-то до 12:00 пятницы. Ожидается, что количество выпавших осадков будет намного меньше, чем наблюдалось при предыдущем снегопаде.

Тогда выпало 10-15 см снега, сейчас ляжет 6-8 см. Температура достаточно хорошая, -2…-4 днем, -6…-8 градусов ночью. Но что потом? Все повторится сначала, потому что в ночь на 17 декабря подойдет очередной фронтальный раздел. Снова выпадет снег, и он будет идти до середины дня воскресенья. Количество осадков ожидается в районе 10 см».

В вечерний час пик пробки в столице достигли 9 баллов, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс: «Движение затруднено на МКАД в районе улице Верхние Поля и в районе Варшавского шоссе, а также на ТТК в районе Автозаводского моста. Сложно будет проехать из центральной части города на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Рекомендуем отказаться от поездок на личном транспорте до 20:00. Так коммунальные службы быстрее уберут улицы города».

После снегопадов, которые, как ожидают синоптики, закончатся в воскресенье, 18 декабря, в столице похолодает. В понедельник днем температура опустится до -7 градусов.

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Елена Иванова